Ivana Knoll, la mannequin croate de la Coupe du monde au Qatar, assure que plusieurs joueurs lui ont écrit des messages

Le mannequin a été l’une des grandes sensations des tribunes et a également captivé certains footballeurs, bien qu’elle ne veuille «rencontrer personne ici».

Dans cette Coupe du monde au Qatar, non seulement les footballeurs de chacune des équipes présentes ont joué un rôle de premier plan, mais dans les tribunes, la figure du mannequin et influenceuse Ivana Knoll s’est également démarquée, qui s’est fait connaître pour ses images et ses vidéos. posant avec un pantalon moulant et un soutien-gorge, le tout habillé aux couleurs de son équipe, la Croatie.

Ivana est devenue une star, et ses réseaux sociaux en ont été un exemple, comme elle l’a elle-même raconté, et c’est que son nombre de followers a augmenté de façon exponentielle pour atteindre 3,6 millions de followers, et a même réussi à faire sensation parmi les footballeurs. eux-mêmes, puisque plusieurs d’entre eux sont venus la contacter en privé.

C’est à travers une interview avec Barstool Sports où le mannequin a révélé que «certains joueurs ont envoyé des messages sur ‘comment allez-vous, bla, bla, bla’. Certains des joueurs se sont excusés pour demain avant le match… Je n’ai pas répondu jusqu’à ce qu’ils aient perdu !».

Et c’est que l’équipe dirigée par Luka Modric gagnait des matchs jusqu’à atteindre les demi-finales, où ils ont été dépassés par celui qui a finalement été champion du monde, l’Argentine. La Croatie, quant à elle, a fini par remporter le bronze dans la compétition.

Il n’est allé plus loin avec aucun joueur

Ivana Knoll n’a pas donné de détails sur l’identité de ces footballeurs, mais elle a admis qu’elle n’avait plus parlé avec aucun d’entre eux, car elle n’était pas intéressée :

«Je m’amuse juste avec tout le monde. Je suppose que les gens m’aiment parce que je suis jolie. Je ne suis pas intéressé à rencontrer quelqu’un ici. Mon intention est de faire sourire les gens, c’est tout»

Et c’est que finalement, le mannequin est devenu la cheerleader la plus célèbre de cette Coupe du monde au Qatar , faisant sensation sur et en dehors du terrain, et devenant l’une des Croates les plus aimées grâce à son image et son caractère souriant.