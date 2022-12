Ivana Knoll critique l’Argentine de Lionel Messi !

Lionel Messi ne sait pas encore si la fin sera heureuse ou non, mais c’est un fait. Il disputera dimanche son dernier match en Coupe du monde et cherchera à clore au mieux cette étape de sa carrière, avec le titre. Dans une interview, La Pulga a confirmé cette information.

À 35 ans et encore quelques années à parcourir dans le monde du soccer, voir Messi en Coupe du monde Mexique-États-Unis-Canada sera impossible, mais pas surprenant.

Après avoir offert l’une de ses meilleures performances avec le maillot de l’Albiceleste, Messi a collaboré avec un but lors de la victoire 3-0 contre la Croatie, et envoie l’équipe en finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

«Je suis très heureux de pouvoir y parvenir. Mettre fin à ma carrière en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale. Tout ce que j’ai vécu dans cette Coupe du monde est très excitant, ce que les gens ont vécu, comment les gens en Argentine l’apprécient», Messi a déclaré à Olé à la fin du match contre les Croates.

A 35 ans, Messi atteindrait la Coupe du monde 2026 à 39 ans, c’est pourquoi il la voit comme très compliquée. Ainsi, après avoir battu des records et été un joueur historique, sa carrière dans les tournois de ce type prendra fin dimanche.

Il repartira comme le joueur avec le plus d’apparitions dans l’histoire des Coupes du monde, puisqu’il a égalé Lothar Matthäus avec 25 et dimanche il le surpassera. De plus, avec 11 buts, il est le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine.

«Oui, sûrement oui (ce sera son dernier match dimanche). C’est long pour le prochain et je ne pense pas qu’il me l’accordera. Et pour finir comme ça, c’est le mieux», a-t-il ajouté.

«Comme je l’ai dit, ce que nous voulons tous, c’est l’autre. Tout cela est bien, mais l’important est de pouvoir atteindre l’objectif du groupe, qui est le plus beau de tous. Nous sommes à un pas après avoir combattu beaucoup et nous allons essayer de faire de notre mieux jusqu’à présent, pour essayer de faire en sorte que cela se produise cette fois».