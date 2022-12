Ivana Knoll célèbre la qualification de la Croatie et se moque de Neymar (vidéo)

La duchesse de Sussex a glissé dans son documentaire Netflix que la princesse de Galles est une personne traitée par le froid.

Le documentaire Netflix tant attendu sur les ducs de Sussex vient de sortir et les polémiques ne font que commencer. L’un des sujets qui suscitait le plus d’attentes parmi le public était ce qui faisait référence à la relation entre les enfants du roi Charles III d’Angleterre et leurs épouses, et les déclarations de Meghan Markle n’ont laissé personne indifférent.

L’ancienne actrice tente au cours du film de mettre en avant les différences entre elle et sa belle-famille, se vantant d’être une personne plus proche et plus facile à vivre, notamment par rapport à ses beaux-frères, les princes de Galles.

«C’est drôle maintenant que je m’en souviens parce que maintenant j’en sais beaucoup et je suis content de ne pas le savoir à l’époque parce que je pouvais être moi-même, sans trop de préparation. Quand Guillermo et Kate sont rentrés à la maison et que je l’ai rencontrée pour la première fois, je portais un jean déchiré et j’étais pieds nus», commence la duchesse de Sussex en faisant preuve de spontanéité.

«Je suis très câlin, je fais toujours des câlins et je ne savais pas que c’était très rare pour beaucoup de Britanniques», ajoute-t-il.

A propos de leur rencontre, elle explique que cela ne s’est pas passé comme elle s’y attendait : «Je suppose que j’ai compris très vite que la formalité extérieure était transférée à l’intérieur. Il semblait qu’il y avait un moyen d’être à l’extérieur, mais ensuite tu as fermé la porte et… oh, c’est super, ok, on peut se détendre maintenant ! Mais cette formalité passe aussi à l’intérieur et ça m’a surpris», ajoute-t-il avec un ton de regret de sa part.

Une mauvaise relation entre belles-sœurs qui pourrait remonter au mariage des Sussex

Ce n’est pas la première fois que Meghan Markle tire ses fléchettes vers la discrète et intrépide Kate Middleton, qui, comme l’établit le protocole de la famille royale britannique, ne répond pas aux accusations de sa belle-sœur et se borne à toujours montrer un large sourire.

Lors de son entretien avec Oprah Winfrey, il a déjà mis la princesse de Galles à l’honneur en affirmant que contrairement à ce qui avait été rapporté dans la presse, c’est Kate Middleton qui avait fait pleurer le protagoniste de Suits à propos de certains préparatifs. pour le mariage des Sussex.

«Quelques jours avant le mariage, elle était contrariée par quelque chose à propos des robes des filles et ça m’a fait pleurer, ça m’a blessé . Je pensais que, sachant ce qui se passait avec mon père, ça ne servait à rien de ne pas me soutenir. Il m’a envoyé des fleurs et une note d’excuse. Il a fait ce que j’aurais fait moi-même si j’avais su que j’avais blessé quelqu’un : prendre ses responsabilités», a déclaré Meghan à son ami journaliste dans l’interview de vengeance tant attendue.