Ivana Icardi : le nouveau projet surprenant de la sœur de Mauro Icardi

La sœur du footballeur de Galatasaray annonce la publication de son premier roman sous le titre «Voyage d’amour et de solitude».

Depuis sa participation à ‘Survivientes’, Ivana Icardi a choisi de s’éloigner de la télévision pour se concentrer sur sa nouvelle facette d’influenceuse.

La sœur de Mauro Icardi a une grande présence sur les réseaux sociaux, ajoutant près d’un million d’abonnés sur des plateformes telles qu’Instagram où elles mènent des collaborations sans fin avec diverses marques. Désormais, l’Argentine annonce son projet le plus personnel : la publication de son premier roman.

Ivana Icardi, qui amorçait ce nouveau parcours professionnel depuis plusieurs semaines, a laissé tous ses followers sans voix en confirmant qu’elle se lançait dans le monde de la littérature.

Sous le titre «Voyage d’amour et de solitude», l’ancienne candidate de télé-réalité montre ses pensées et ses expériences les plus profondes. «Ce n’est pas un projet d’une semaine. Ça fait des mois, des années, la cuisine et il fallait s’assurer que tout allait bien, je dis «nous» car ce projet implique aussi ma mère. Sans elle, cela n’aurait pas été possible.»

«Chacun a apporté son grain de sable pour que cela puisse avancer. C’est un rêve devenu réalité pour tous les deux. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à vous l’aimer», poursuit Ivana Icardi à travers ses réseaux sociaux.

Cependant, sur la couverture de la publication, seul le nom de la sœur du footballeur de Galatasaray apparaît et non celui de sa mère. «Je suis très excitée et nerveuse», souligne-t-elle à propos de l’accueil que peut avoir son travail

Résumé du livre

«Ils m’ont beaucoup demandé de quoi parlait le livre… Pour l’instant, je peux vous dire que son protagoniste est un garçon de douze ans nommé Martín qui cherche à connaître son histoire. La vie et la curiosité typiques de son époque l’amènent à chaque recoin et à chaque instant qui l’aide à découvrir qui étaient ses ancêtres et quel est son destin», avance Ivana.

L’Argentin assure que dans ce livre «il y a beaucoup d’histoires et de personnes, et certaines sont inspirées par des expériences réelles de notre environnement le plus proche».