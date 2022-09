Israël : Yaïr Lapid opposé à toute poursuite contre le soldat ayant tiré sur Shireen Abu Akleh

La reine Elizabeth II a reporté une réunion, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer, a annoncé le Palais de Buckingham mercredi 7 septembre.

«Après une journée remplie hier, Sa Majesté a accepté cet après-midi» le conseil de se reposer donné par ses médecins, a expliqué un porte-parole du Palais. Cette réunion, qui devait avoir lieu dans la soirée en virtuel, «sera réorganisée», a précisé cette source.

Mardi, la reine a reçu dans sa résidence écossaise de Balmoral Boris Johnson venu présenter sa démission, puis Liz Truss qu’elle a nommée officiellement première ministre. Des images diffusées par le palais ont montré la souveraine de 96 ans, souriante et s’appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante, devenue le 15e chef de gouvernement de ses 70 ans de règne.

Recevoir la nouvelle cheffe du gouvernement à Balmoral était une première pour Elizabeth II, qui peine à se déplacer: la monarque reçoit traditionnellement les nouveaux premiers ministres au Palais de Buckingham à Londres.

Santé déclinante

La réunion reportée mercredi était un Conseil privé, un organe consultatif royal auquel peuvent participer des centaines de personnes, y compris des leaders politiques et religieux. Au cours de ce Conseil, Liz Truss ainsi que les nouveaux ministres auraient dû prêter serment et auraient également dû être nommés conseillers privés s’ils ne l’avaient pas déjà été dans le passé.

Depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an pour des examens jamais précisés, la reine, à la santé déclinante, se montre de plus en plus rarement. Elle délègue une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l’une de ses fonctions constitutionnelles essentielles.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d’Elizabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice. Elle est restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu’à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes.

Quelques semaines plus tard en revanche, elle s’est montrée plusieurs fois pour des apparitions publiques en Écosse, apparaissant souriante et avec une canne lors d’un défilé des forces armées à Edimbourg fin juin.

