Isco : le milieu offensif espagnol prépare un terrible coup au Real Madrid

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde au détriment de Lewis Hamilton. Malgré la déception, le Britannique s’est montré fair-play envers le Néerlandais.

«Tout d’abord, félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année, avec mon équipe. Tous ceux à l’usine, les hommes et les femmes, et ceux au circuit qui ont travaillé si dur pendant toute l’année. Ça a été la saison la plus difficile. Je suis tellement fier d’eux, tellement reconnaissant de faire partie de ce voyage avec eux. Nous avons tout donné dans cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné, et nous n’avons jamais abandonné. C’est le plus important», a déclaré Lewis Hamilton après la course, dans des propos rapportés par Motorsport.