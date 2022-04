Iris Mittenaere avoue enfin la vérité : «La première fois que j’ai vu Diego El Glaoui, c’était…»

Depuis plusieurs années maintenant, Iris Mittenaere partage donc le quotidien du beau Diego El Glaoui. Mais comment se sont-ils rencontrés au juste ?

Dans la journée du jeudi 28 avril 2022, Iris Mittenaere a donc lancé une nouvelle foire aux questions sur Instagram. Et une fois de plus, les internautes ont joué le jeu.

Ils ont posé une tonne de question à la reine de beauté ! Comme à chaque fois, elle a alors répondu à un maximum d’interrogations avec honnêteté.

L’un d’eux a voulu en savoir plus sur la relation qu’elle entretient avec Diego El Glaoui, mais surtout, sur la manière dont ils se sont rencontrés.

«Je cherchais une agence pour me représenter et j’ai choisi We Are Influence, explique l’ancienne Miss France. En se parlant, on s’est vite rendu compte que c’était une évidence… Ça va faire 3 ans cet été.»

We Are Influence est donc la société de l’homme d’affaires. Il la présente alors comme «un expert mondial de premier plan dans le marketing numérique des influenceurs et la gestion des influenceurs premium».

Plus tôt sur Instagram, Iris Mittenaere avait donné quelques précisions sur sa rencontre avec le beau brun. Elle n’a pas pu résister à son charme !

«On nous demande souvent comment nous nous sommes rencontrés, ce que nous avons ressentis et je ne vous en avais jamais encore parlé… La première fois que je l’ai vraiment vu, c’était au Paradis Latin, confie la blogueuse. Le temps s’est arrêté, les sensations se sont démultipliées en moi. Son regard, son odeur, tout me disait qu’il était fait pour moi.»