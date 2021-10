Iris Mittenaere a mis les point sur les i au sujet des rumeurs de grossesse incessantes

Si Selena Gomez a un teint étincelant, et une jolie ligne, ce n’est pas un hasard. 100% «pro naturel», la star internationale privilégie des produits naturels pour garder la forme. Parmi eux, un aliment en particulier qui lui donne une silhouette d’enfer !

Faut-il vraiment souffrir pour être belle ? En voyant tout ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, on peut penser que oui. Entre les nombreuses chirurgies, les fesses démesurées, les lèvres XXL, les cheveux en synthétiques ou faussement naturels et les sourcils tatoués qui ne font pas du bien sur le moment, on peut penser que non…

Et pourtant, il y a bien une astuce pour garder la ligne et défiler sur les podium ou Gala, tout en mettant en valeur sa peau de bébé. Pour cela, direction le supermarché pour se procurer un aliment aux multiples pouvoirs sur la peau ou silhouette…

Selena Gomez en est même adepte. Elle l’utilise quotidiennement dans sa nourriture, mais aussi en soin. Avez-vous une petite idée ? Et si l’on vous parle d’un aliment au goût assez prononcé et piquant, qui peut servir d’épice ? Toujours pas d’idée ?

Bon, on vous donne la réponse, il s’agit là du gingembre ! Un aliment magique qui bénéficie d’une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants. C’est aussi un incontournable des traitements médicaux et cosmétiques dans le monde entier.

Bon nombre de personnes le considèrent aussi comme un très bon aphrodisiaque. Idéal pour la gent masculine… En réalité, cette plante d’origine asiatique est utilisée depuis des siècles pour lutter contre les maladies et compléter les soins de beauté. Les bienfaits sont nombreux.

Selena Gomez le sait, et elle n’est pas la seule. Beyonce et la mannequin Gisele Bündchen en sont aussi totalement accro. Elles ne peuvent se passer d’une boisson avec gingembre tous les matins.

Selena Gomez a même déclaré qu’elle éprouvait une certaine fascination pour cette nourriture. Elle consomme le gingembre tous les jours, et de diverses manières. Et elle le mange ! Elle en ajoute comme épice dans sa nourriture. Et elle le boit.

Et ce n’est pas tout ! Elle l’utilise aussi pour prendre soin d’elle. Selena Gomez aime faire des masques à base de gingembre pour retirer ses peaux mortes, et ses boutons. En voyant les jolis cheveux de la star, on comprend mieux l’efficacité de ce produit.

Plus encore ! Cet aliment permet aussi d’avoir une superbe silhouette. Car il a tendance à éliminer les toxines. Il est donc très utile pour les régimes, à condition de faire attention à son alimentation. Car oui, le gingembre n’est pas Le produit miraculeux qui fait perdre du poids à lui seul.

Pour les personnes souffrant de diabète, c’est un grand plus ! Car il permet de réguler le taux de la glycémie et de l’insuline. Cette plante permet aussi d’avoir une meilleure circulation du sang. Que des avantages donc, pour un aliment qui se trouve partout, et à petit prix !