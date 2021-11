Interdiction de Rangnick de Cristiano Ronaldo et de ses supercars

Comme le rapporte le tabloïd britannique ‘Mirror’, l’entraîneur allemand pourrait garder la règle qu’il utilisait avec ses joueurs au RB Leipzig.

Ralf Rangnick est désormais, officiellement, le nouveau manager de Manchester United après une multitude de noms pour peupler le banc d’Old Trafford.

L’entraîneur allemand arrive à diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison, et à son arrivée, il y a eu de nombreuses inconnues concernant sa méthodologie de travail.

Mais, certains médias parlent déjà de nouvelles mesures pour les footballeurs, certaines touchant à des questions non sportives, et l’un des plus touchés serait Cristiano Ronaldo.

Selon le tabloïd britannique ‘Mirror’, l’entraîneur allemand a contraint ses joueurs du RB Leipzig à n’utiliser que des voitures de société les jours ouvrables. Une mesure que le média indique qu’elle mettra en œuvre à Manchester.

Les supercars de Cristiano, au garage

L’équipe «rouge» est en huitième position de la Premier League, à cinq points des positions européennes, bien qu’elle soit meilleure en piste en Ligue des champions, où elle ira mathématiquement à la huitième place après avoir battu Villarreal.

Cependant, le nouvel entraîneur pourrait réintroduire des règles strictes pour que toute concentration se rende aux matches, notamment une interdiction d’amener des supercars à l’entraînement de Manchester United.

Et il est à noter que Cristiano a déjà été vu à de nombreuses reprises exhiber ses véhicules de luxe aux abords de la cité sportive du club, comme la Bentley Flying Spur récemment acquise, dont le prix frôle les 300 000 euros, et qu’il pourrait désormais rester dans le garage avec le reste de sa grande flotte de voitures de sport, parmi lesquelles Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Mercedes et Range Rover, entre autres.

En retour, l’attaquant portugais et le reste de ses coéquipiers pourraient porter un de leurs véhicules du partenaire sponsor de United, Chevrolet, une marque qui reste l’un des sponsors bien qu’elle n’occupe plus sa place sur les maillots du club.