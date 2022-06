Inter Milan : les premiers mots de Lukaku, «Je suis de retour…»

Kylian Mbappé est le dernier acteur de renom à devenir investisseur dans la société française Sorare, dont l’activité principale est la vente de cartes à collectionner numériques sur internet, payées en monnaies virtuelles et échangées entre utilisateurs.

Dans un communiqué, Sorare n’a pas révélé le montant investi par la star du PSG, bien qu’il ait précisé que l’attaquant sera également un «ambassadeur exclusif» de l’entreprise et un partenaire pour des activités caritatives.

A world champion addition to our team.

Say hello to our new Sorare Ambassador, Investor and Social Impact partner: @KMbappe 🤩

Let’s change fantasy football forever. pic.twitter.com/QvLmN98e3k

— Sorare (@Sorare) June 29, 2022