Inter Milan : Christian Eriksen sur le point d’être licencié

Alors qu’il avait déjà coïncidé avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et qu’Erling Haaland était sur le point d’exploser dans l’élite du football mondial, Neymar a publié une déclaration dans laquelle il mettait en lumière un autre talent de la jeunesse qu’il voit avec le potentiel et la qualité pour, dans un avenir pas trop lointain, se battant pour le Ballon d’Or.

Dans une dynamique dans laquelle il a joué avec Oh My Goal, la référence maximale de l’équipe nationale brésilienne, qui vient d’obtenir le billet direct pour la Coupe du monde Qatar 2022, il a assuré que son compatriote Vinicius Junior a le talent pour concourir pour le plus haut récompense individuelle qui existe sur la planète football.

«Le meilleur jeune talent ? Vinicius Junior. J’ai l’impression qu’il est très jeune et qu’il a encore de nombreuses années devant lui. Je pense qu’il va être un grand joueur et je pense qu’il va être l’un des meilleurs. Il sera là pour se battre pour le Ballon d’Or», a déclaré l’ancien attaquant du FC Barcelone, dans une vidéo (2019) partagée sur la chaîne Oh My Goal.

Le temps nous dira si les prévisions de Neymar se réalisent ou non. La vérité est que Vinicius Júnior se consolide maintenant dans l’offensive du Real Madrid.

Cette saison, par exemple, il ajoute 11 buts, 5 passes décisives et 2 pénalités provoquées sur les 20 matchs qu’il a disputés avec le club merengue. C’est un record digne d’un des meilleurs ailiers d’Europe.