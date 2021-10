Instagram va vous aider à gagner de l’argent plus facilement

Instagram veut que vous puissiez gagner plus facilement de l’argent en tant que créateur de contenus. Pour cela, le réseau social met en place des outils pour la mise en relation avec des marques et vice-versa.

Instagram s’enrichit de nouveautés majeures. On parle de la possibilité de publier depuis un ordinateur, fonctionnalité demandée depuis un moment par les utilisateurs. Mais aujourd’hui, le réseau social va encore plus loin en vous aidant à gagner plus facilement de l’argent.

L’entreprise annonce travailler sur des outils permettant aux créateurs d’être mis en relation plus aisément avec des marques pour du sponsoring. Ces outils permettront aux influenceurs d’exprimer un intérêt pour un produit qui pourrait les intéresser. Les entreprises pourront rechercher les profils correspondant à leur image. De quoi faciliter la mise en relation des deux parties.

Instagram planche également sur une boîte de réception distincte pour les sponsors. Il sera alors plus facile pour les créateurs de repérer un DM envoyé par un partenaire potentiel au milieu des nombreux messages reçus. Notons que ces outils en sont au premier stade de leur développement et qu’une poignée de marques et influenceurs peuvent en profiter.

Mais comme toujours, l’ensemble des utilisateurs pourra en profiter lors d’un déploiement massif. Instagram confirme une nouvelle fois le cœur de son activité : privilégier certains gros comptes capables de réunir énormément d’utilisateurs pour booster sa croissance.