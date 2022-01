Instagram : Kanye West annonce une collaboration avec Balenciaga et Gap

Après avoir supprimé toutes les publications de son compte Instagram en novembre dernier, Kanye West vient de faire son retour sur le réseau social pour annoncer un nouveau projet.

L’artiste a publié un extrait de contrat, signé le 29 décembre dernier, qui laisserait entrevoir une future collaboration de sa marque Yeezy avec Balenciaga et Gap.

Selon le magazine Vogue, qui s’est entretenu avec l’ex de Kim Kardashian, le projet serait même officiellement baptisé Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, et réunira donc Kanye West et le directeur artistique de la maison Balenciaga, Demna Gvasalia, autour d’un projet pour Gap.

«C’est une vision devenue réalité de travailler avec Gap et Demna, le directeur créatif de Balenciaga, pour rendre un produit incroyable, disponible pour tout le monde à tout moment», a ainsi confié Ye à nos confrères.

Des pièces disponibles en juin

Toujours selon le magazine américaine, le premier volet de la collection «Yeezy Gap Engineered by Balenciaga» est attendu en juin, suivi d’une seconde livraison plus tard dans l’année. Un projet abordé par le styliste de la maison de couture Balenciaga comme «un défi très différent».

«J’ai toujours apprécié l’utilitarisme et l’accessibilité de Gap. Je partage certaines des mêmes sensibilités dans mon langage créatif. Ce projet m’a permis d’unir mes forces [avec Ye] pour créer une mode utilitaire pour tous», a expliqué ce dernier, qui se dit au diapason avec l’interprète de «Donda», ne tarissant pas d’éloge à son propos.

«Je connais très peu de personnes, surtout du calibre de Ye, qui comprennent aussi bien mon travail. Il me fait sortir de ma zone de confort et devenir un meilleur designer. Il n’y a pas d’ego lorsque nous collaborons, juste une volonté mutuelle d’évoluer et de faire quelque chose de grand et de nouveau», poursuit-il.

Quant à Kanye West, ce n’est pas la première fois qu’il s’associe à Gap. En 2020, il a signé un partenariat de 10 ans avec la marque et les premières pièces, des doudounes, s’y sont tout logiquement arrachées. Une succes story que le rappeur compte bien poursuivre avec ce nouveau projet.