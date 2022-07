Insolite : une pilote meurt d’une piqûre de moustique

Oriana Pepper, élève pilote de vol pour la compagnie EasyJeat, est décédée des suites d’une piqûre de moustique au front. La jeune femme est décédée quelques jours après l’incident à l’âge de 21 ans.

Les événements se sont produits il y a un an, alors que la pilote se trouvait en Belgique. Au lieu de cela, c’est maintenant que l’autopsie pratiquée par les médecins légistes a été rendue publique et a déterminé la cause du décès.

Oriana Pepper venait de terminer tous ses examens théoriques et s’était installée dans la capitale belge pour poursuivre sa formation au pilotage. C’est à Anvers qu’il a été piqué par un moustique.

La jeune femme s’est rendue deux fois à l’hôpital en raison de l’aggravation de l’infection. Malgré les antibiotiques prescrits, la situation ne s’est pas améliorée et le mal de tête s’est déplacé vers son dos et il avait même du mal à parler. Trois jours plus tard, Oriana est décédée.

De son côté, le coroner chargé de l’affaire, Nigel Parsley, a reconnu que jamais auparavant il n’avait analysé une situation similaire à celle de la jeune Britannique. La famille d’Oriana a créé une bourse en son honneur pour d’autres filles qui rêvent d’être pilote.