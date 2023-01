Insolite : un fan donne un coup de pied au gardien d’Arsenal à la fin du derby de Londres (vidéo)

Un fan de Tottenham a donné un coup de pied au gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale après le coup de sifflet final du derby londonien, que les Gunners ont remporté 2-0 lors de la 20e journée de Premier League.

Ramsdale, qui était sous le feu des projecteurs lors du match contre les Spurs, a eu une brouille avec Richarlison en fin de match et, lorsqu’il est allé vers son but, où il est allé chercher une bouteille d’eau, il a fini par se faire botter par un fan, qui s’est approché d’un panneau publicitaire.

La situation a conduit à un moment de confusion entre les joueurs des deux équipes, malgré la réaction et l’intervention de la sécurité. Suite à cela, la Professional Footballers Association a réagi : «La violence contre les joueurs est totalement inacceptable. Les joueurs ont le droit de se sentir en sécurité sur leur lieu de travail», ont-il déclaré.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55

— george (@StokeyyG2) January 15, 2023