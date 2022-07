Insolite : Un bébé naît avec 4 bras et 4 jambes (photos)

Le plus ancien soldat enrôlé dans le régiment d’élite des gardes du corps de la reine a vendu des munitions quelques instants après s’être vanté de sa promotion, a déclaré un tribunal hier.

Le sergent-major du régiment Kirtland Gill, 41 ans, le premier homme noir à occuper le poste dans les Coldstream Guards, aurait conspiré avec le sergent lance Rajon Graham pour vendre des centaines de balles.

Mais le couple a été surpris par un coup de couteau de la police après que l’acheteur qui prétendait être un trafiquant de drogue s’est avéré être un flic infiltré, a-t-on dit.

Le tribunal de la Couronne de Southwark a appris que les deux soldats avaient accès à des balles émises pour l’entraînement au tir.

Les Coldstream Guards sont le plus ancien régiment en service continu de l’armée. L’unité est reconnue par ses manteaux rouges et ses chapeaux d’ours noirs et joue un rôle cérémoniel en tant que gardiens des palais royaux, notamment le château de Windsor et le palais de Buckingham.