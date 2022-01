Insolite : le Covid s’est violemment attaqué à… son pénis !

Un homme a récemment confié à nos confrères journalistes de Slate avoir vu son pénis perdre près de 4 cm après avoir contracté la Covid en juillet 2021. Des urologues ont également affirmé avoir relevé des cas similaires…

Le trentenaire qui a souhaité rester anonyme, a dans un premier temps rencontré des problèmes sous la couette après son infection à la Covid. Il assure que lorsqu’il est sorti de l’hôpital, il a eu des dysfonctionnements érectiles.

Heureusement, ces derniers se sont progressivement améliorés grâce aux soins médicaux. Mais il semblerait que le jeune homme se retrouve avec un problème durable… «Mon pénis a rétréci.» Visiblement à cause des lésions vasculaires. Et ses médecins pensent que c’est certainement permanent.

Une pathologie rarissime, mais qui existe vraiment !

Certes, cette pathologie est rarissime. Mais il s’avère que dans le monde, des cas de problème de fertilité ont été constatés. Une étude publiée en 2021 dans «The Lancet» en 2021 a étudié plus de 3 700 personnes atteintes de Covid long. Et les scientifiques ont pu identifier sur ces personnes plus de 200 symptômes potentiels détectés sur l’ensemble du corps.

Parmi ces symptômes, il existe bel et bien la «diminution de la taille des testicules ou du pénis». Même si les cas n’ont été observés que dans une très petite catégorie.