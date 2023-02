Insolite : il marque un but contre son camp de 48 mètres (vidéo)

Le défenseur du VfB Stuttgart, Konstantinos Mavropanos, a laissé ses coéquipiers stupéfaits en inscrivant un but contre son camp à 48 mètres avec une passe lors du choc de la Coupe d’Allemagne contre l’équipe de deuxième division Paderborn.

Mavropanos, l’ancien défenseur d’Arsenal, a pris le ballon près de la ligne de touche droite pour battre son propre gardien Florian Müller après une remise en jeu à la quatrième minute. La Fédération allemande de football a tweeté qu’il s’agissait de la plus longue distance pour un but contre son camp de l’histoire de la compétition.

Au grand soulagement de Mavropanos, Stuttgart a riposté avec des buts tardifs de Gil Dias et Serhou Guirassy pour gagner 2-1 et atteindre les quarts de finale. «Ce fut un début mémorable avec le but contre son camp. Un vrai revers. Konstantinos en parlera à ses petits-enfants», a déclaré le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, à Sky TV.

