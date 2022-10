Insolite : elle tombe enceinte en 2020, et accouche en 2022

Deux ans après être tombée enceinte, l’amie d’un jeune homme vient d’accoucher, et toute la famille est de bonne humeur.

Sur Twitter, une utilisatrice au pseudo Jydes killz a raconté comment son amie était enceinte de son enfant depuis deux ans. L’utilisateur affirme que son amie est tombée enceinte en 2020, mais à un moment donné, le bébé a cessé de se développer et on leur a dit de mettre fin à la grossesse pour éviter les problèmes.

Après la naissance de l’enfant deux ans plus tard, le jeune homme a qualifié le bébé d’enfant miraculeux. «Laissez-moi vous dire pourquoi j’appelle cette mignonne bébé miracle. La mère est tombée enceinte en 2020. Le bébé a cessé de grandir dans l’utérus. Les médecins ont conseillé d’avorter, la mère a dit que Dieu a interdit cela. En 2022, 2 ans après le bébé est sorti vivant et rebondi. Ce que une personne ne peut pas faire, Dieu le faire», a-t- il écrit.