Insolite : elle allaite son chien comme un bébé avec ses seins (vidéo)

Quelques semaines seulement après leur mariage à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas, le certificat de mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck a été divulgué.

Le couple a eu un mariage surprise le 17 juillet et le document du bureau du greffier du comté de Clark confirme qu’ils ont été mariés par le pasteur Ryan Wolfe et que leur principal témoin était Kenosha Booth. Le certificat de mariage confirme également que Jennifer Lopez «souhaite utiliser le nom de Jennifer Affleck après le mariage». Voici le certificat de mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck à Las Vegas.