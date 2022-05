Insolite : cet arbitre est arrêté pour pédophilie et abus sexuels

Un jeune arbitre de 18 ans, de l’AF Évora, a été arrêté, jeudi, par la police judiciaire (PJ) pour délits de pornographie sur mineurs, abus sexuels sur mineurs et préparation de mineurs à des fins sexuelles, dans la commune de Redondo ( Évora).

Ce vendredi, les forces de l’ordre ont perquisitionné les locaux du centre de formation d’Évora de l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP), où l’arbitre est étudiant, et du service d’incendie de Redondo, auquel il appartient. Le jeune arbitre va devoir se défendre devant les hommes de la loi pour les faits qui lui sont reprochés s’il ne se sent pas coupable.