Insolite : âgé de 25 ans, il veut se marier à sa grand-mère de 85 ans

Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, circulent des photos devenant virales et concernent un couple composé d’un jeune homme de 25 ans avec une vieille femme de 85 ans.

Le jeune homme appelé Muyiwa est sur le point de se marier avec sa nouvelle femme appelée Thereza. Muyiwa est tombé follement amoureuse de Thereza alors qu’il avait loué dans la maison de cette dernière. Interrogé sur leur relation par Afrimax, le jeune de 25 ans a évoqué les raisons pour lesquelles il aime sa fiancée.

«Je me souviens d’un vendredi où mon collègue n’était pas là, j’avais faim et nous n’avions pas de nourriture. J’étais très faible. Et de nulle part, la vieille femme m’a apporté de la nourriture. Elle est venue me servir avec trop de soin. La façon dont elle s’est comportée et m’a traité m’a poussé à l’aimer. Bien qu’elle soit une vieille femme et qu’en réalité elle pourrait être ma grand-mère, mais alors quoi ! Je l’aime», a-t-il expliqué.

Malgré la différence d’âge de 60 ans, Thereza est prête à organiser leur mariage. «J’ai 85 ans. J’ai 8 enfants et 20 petits-enfants. Selon l’âge de mon petit ami, il pourrait être mon 5ème petit-enfant. Il m’aime et je l’aime aussi. Je suis maintenant prête à organiser le mariage. robe et bague», a-t-elle laissé entendre à la grande surprise de tout le monde.