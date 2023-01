Inquiétude au PSG : l’incroyable coup que ferait la ligue arabe pour rapprocher Lionel Messi de Cristiano Ronaldo

Depuis que Cristiano Ronaldo est arrivé à Al-Nassr, la ligue arabe a connu une révolution importante en termes de pertinence du pays dans le monde du football. Afin de poursuivre ce projet d’amélioration de leurs compétences, désormais originaires d’Arabie saoudite, ils envisagent de faire en sorte que Lionel Messi rejoigne l’une de leurs équipes.

La vérité est que la rivalité entre La Pulga et CR7 est déjà un problème historique dans le football, donc leur réunion signifierait une plus-value plus qu’importante pour la Ligue saoudienne.

En ce sens, les dirigeants du pays arabe évaluent la possibilité de modifier les règles d’enregistrement afin que ce rêve puisse se réaliser.

Plus précisément, les clubs de ces ligues ne peuvent intégrer qu’un total de sept joueurs étrangers. Ce règlement a été mis en évidence quand Al-Nassr a dû se débarrasser du Camerounais Vicent Aboubakar afin de rendre possible l’arrivée de Cristiano Ronaldo dans son équipe.

Logiquement, cette règle, bien qu’elle soit conçue pour la promotion des footballeurs nationaux, est un obstacle à la possibilité d’utiliser les millions dont disposent les clubs pour des contrats internationaux.

Dans ce cadre, la Ligue saoudienne envisage d’étendre cette possibilité afin que les clubs puissent intégrer jusqu’à huit joueurs étrangers.

Dans ce cadre, et étant donné que Lionel Messi est actuellement en conflit avec la direction du PSG car il n’a pas encore pu organiser le renouvellement de son contrat, Al-Ittihad et Al-Hilal entendent gagner le combat pour rester avec la Puce, offrant jusqu’à 306 millions de livres par an.

Ce contrat dépasserait de loin celui obtenu par Cristiano Ronaldo , qui gagne actuellement un total de 173 millions de livres par an, faisant de lui le joueur le mieux payé au monde.

Cependant, les ambitions des clubs arabes ne s’arrêtent pas là, mais chercheront à ajouter toutes les stars possibles à leur championnat.