Innoss’B papa : le chanteur dévoile un premier cliché du bébé

Après Marco Verratti, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a sèchement critiqué l’arbitre Mikaël Lesage, lors de la défaite de son équipe à Nantes (1-3) ce samedi en Ligue 1.

«Je vais chercher à être calme. On savait qu’après un match de Ligue des Champions, on serait attendu. L’arbitre était au courant de cela. Dès le début, on a vu que ce serait un match de la ‘force’. En sachant que le match se passait ainsi, il aurait dû chercher à contrôler le match.

Après, on a pris deux buts et c’était mérité. Mais ensuite, le match n’était plus contrôlé. Autant pour nous que Nantes d’ailleurs. Après, tu risques d’avoir des joueurs pendant trois mois dehors pour blessure, comme Kylian (sur un tacle de Pallois, ndlr).

Il y avait aussi une minute de temps additionnel avant la pause, et le penalty est sifflé quatre minutes après», a regretté le dirigeant sur les antennes de Canal +.

«Il donne un rouge à Appiah, qu’il n’y avait pas. Et après l’annule. Le tout en expliquant aux entraîneurs que la VAR ne fonctionne pas (en début de partie, mais elle a réalisé son retour, ndlr). Sauf que sur le penalty, c’est Appiah qui fait la faute. Il doit donc avoir un second jaune et sortir. Je ne veux pas être là pour pleurer.

On a perdu et c’est mérité. Mais je pense que contre nous, il y a l’envie de dire ‘je siffle contre toi’. On a eu plusieurs fautes sur Neymar, Messi, Mbappé ou Verratti et à chaque fois, ‘c’est rien’. (…) La faute sur Kylian, il ne siffle même pas. Si on regarde, la gestion du match, c’est un ‘je ne siffle pas pour toi’, et cela me gêne.»