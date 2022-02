Injustice du football : l’international camerounais Samuel Eto’o compare Okocha à Ronaldinho

Le crack portugais a partagé une vidéo dans laquelle il apparaît avec un pull Christian Dior d’une valeur de 2 100 euros

Cristiano Ronaldo continue de montrer qu’il est une star sur et en dehors du terrain. Ses buts et son jeu l’ont fait devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde, et sa notoriété l’a aussi fait grandir à l’étranger, sur les réseaux sociaux, et il vient de battre un nouveau record, atteignant 400 millions de followers sur Instagram, étant le première personne à les joindre, et le deuxième compte derrière celui qui possède la société Instagram.

Un record que l’attaquant de Manchester United a voulu célébrer à travers son profil sur ce réseau social, en partageant une vidéo dans laquelle il remercie ses millions de fans d’avoir atteint cette somme.

«Salut les gars! 4 millions de followers… Quel nombre. Maintenant, je peux dire : ‘Oui’ . C’est fantastique, un grand moment pour moi. Sans vous, rien de ceci n’aurait été possible. Du fond du coeur, merci beaucoup pour tout. On y va pour un autre million, ou encore deux millions de plus», a-t-il assuré.

Son pull, l’autre protagoniste de la vidéo

En plus d’atteindre ce grand nombre de followers sur Instagram, il y a eu un autre détail qui a pris une grande place : son pull. Un vêtement de luxe qui n’est pas à la portée de toutes les poches.

Pull torsadé en cachemire gris à col montant orné des initiales «CD» de la marque de luxe Christian Dior. Une pièce qui peut être achetée au prix de 2 100 euros et qui a sans doute aussi retenu l’attention de ses fans les plus curieux.

Un petit «caprice» pour le Portugais, qui nous a déjà habitués à le voir entouré de grands luxes en raison de la grande fortune qu’il chérit grâce à ses performances dans le football et sa participation à différentes entreprises, comme la nouvelle clinique qui ouvrira en Marche d’Insparya.