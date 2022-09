Iniesta : «Je ne peux que dire du bien de Neymar, parce que…»

A son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison difficile au Paris Saint Germain. Tout semble aller mieux à présent pour la star de l’Argentine en compagnie du duo Neymar-Mbappé.

Messi et Neymar se connaissent très bien au Barça. Le trio formé avec Luis Suarez a été dévastateur en Espagne et en Europe. Aujourd’hui, Mbappé est aux côtés de Messi et Neymar pour former le trio d’attaque du PSG.

Interrogée sur sa relation avec Neymar, Messi a déclaré : «Avec Neymar, on se connaît par cœur. On a passé beaucoup de temps au Barça, j’aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a fait nous retrouver à Paris, on est heureux d’être ensemble, j’adore jouer avec lui.»