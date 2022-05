Iniesta avoue : «Les années passent et ce moment et cette nuit…»

Parler de l’histoire du FC Barcelone, c’est parler d’Andrés Iniesta, qui est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, car, en plus d’avoir une grande intelligence et un talent inégalé, le joueur s’est toujours distingué par son apparitions ponctuelles.

Iniesta, qui a joué pour Barcelone pendant 16 ans, restera dans les mémoires pour ses jeux pleins de magie, cependant, il y en a un en particulier que les fans de l’équipe célèbrent année après année ; l’Iniestazo, le but salvateur qu’il a marqué contre Chelsea à Stamford Bridge pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

L’équipe anglaise a maintenu une avance serrée pendant une grande partie du match, cependant, lorsque le chronomètre a fait tic tac quelques secondes après la 90e minute, Andrés Iniesta a réussi à frapper un tir du pied droit qui a abouti à l’égalité dans le match et à la qualification pour son équipe.

«Les années passent et ce moment et cette nuit continuent de m’exciter. Brutal», a écrit le joueur de Vissel Kobe sur son compte Instagram, où il a partagé une photo de ce qui a été l’une des célébrations les plus spéciales de sa carrière.

Barcelone a battu Chelsea grâce à des erreurs d’arbitrage

«Je pense que tous ceux qui connaissent le football savent qu’un penalty aurait dû être accordé», a récemment avoué l’arbitre norvégien Tom Henning Ovrebo, dont les erreurs et les omissions ont affecté l’issue du match et condamné Chelsea.

Ovrebo a pris le blâme pour sa mauvaise performance et a souligné que si Andrés Iniesta n’avait pas marqué ce but, ses erreurs seraient passées inaperçues.