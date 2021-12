Inédit : en LDC, Mbappe bat un record de Messi et Messi égale un record de Cristiano

Le doublé de Kylian Mbappe et de Lionel Messi ont permis aux deux joueurs du PSG de battre un nouveau record dans l’histoire de la Ligue des Champions. Mbappe a battu un record de Messi, et l’Argentin à son tour a égalé un record de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à avoir franchi le cap des 30 buts en Ligue des champions. En marquant deux fois contre le Club de Bruges, le Français a atteint 31 buts dans la compétition à 22 ans et 352 jours, battant le record qui appartenait à Lionel Messi, qui seulement à 23 ans et 131 jours a atteint le même nombre de buts.

Dans le même match, Messi a également marqué deux fois et a trouvé au Club de Bruges la 38e victime de la Ligue des champions, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo, qui a également marqué contre 38 équipes différentes dans la compétition.