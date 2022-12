Indochine en clôture de la 33e édition des Eurockéennes de Belfort en 2023

La présidente de la FSEA entend «porter la voix des agriculteurs français à Bruxelles» jusqu’à la fin de son mandat européen.

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA depuis 2017 et omniprésente sur le terrain comme dans les médias, quittera ses fonctions au printemps tout en restant la porte-parole des causes agricoles françaises sur la scène européenne.

«J’ai décidé de ne pas briguer» de nouveau mandat à la tête du premier syndicat agricole français, a-t-elle déclaré à l’AFP, évoquant une «décision murement réfléchie avec (sa) famille et (ses) pairs», prise pour «différentes raisons» dont des raisons de santé.

L’agricultrice de 61 ans a gravi les échelons du syndicalisme agricole, représentant une profession encore largement masculine, en devenant successivement première présidente du syndicat des Jeunes Agriculteurs (alors Centre national des jeunes agriculteurs, de 1994 à 1998), de la FNSEA puis du Copa, une organisation réunissant les principaux syndicats européens qu’elle dirige depuis 2020.

Elle compte désormais se concentrer sur ce mandat européen pour «représenter la France et porter la voix des agriculteurs français à Bruxelles», tout en organisant la transmission de sa propre exploitation agricole du Maine-et-Loire.

«Après plus de 30 ans d’engagement à la FNSEA et 40 ans d’engagement» syndical, Christiane Lambert entend ainsi «lever le pied» et «avoir une vie après la FNSEA».

Combat pour le revenu

Dans un tweet annonçant son départ de la présidence, elle s’est dite «fière d’une agriculture replacée au coeur de l’économie et de la société».

Christiane Lambert aura plaidé inlassablement pour une meilleure rémunération des agriculteurs, préalable selon elle au verdissement des pratiques.

Elle n’a cessé aussi de fustiger les «écologistes de salon» et l’«agribashing». Après avoir mené la «bataille pour le revenu», elle met aujourd’hui encore en garde contre de nouveaux reculs.

Le réchauffement climatique? Les agriculteurs en sont «les premières victimes», répète-t-elle inlassablement depuis l’été brûlant de 2022.

«L’agriculture sait qu’elle a un certain nombre de progrès à faire» pour répondre aux exigences environnementales, reconnaît-elle, mais «tant que la sécurité alimentaire n’est pas pénalisée».

«On a fait remonter en haut de la pile le sujet de la souveraineté alimentaire», surtout depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, relève encore Christiane Lambert.

L’éleveuse n’a pas manqué une occasion non plus de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences cumulées des crises, soulignant la détresse des éleveurs, des maraîchers, des vignerons ou des céréaliers.

«Les agriculteurs comptent énormément sur la FNSEA», affirme-t-elle, et «derrière les agriculteurs, toute la ruralité se rassemble».

Avec AFP