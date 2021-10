Incroyable : un joueur brésilien a bastonné à mort un arbitre en plein match (vidéo)

Un champion du monde a brisé le silence et évoqué le traitement que Mercedes réservera à ses pilotes la saison prochaine : Andretti pense que Hamilton sera favorisé.

Bien qu’il reste sept courses passionnantes dans la saison actuelle de Formule 1, qui est traversée par une intense dispute entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, il y a ceux qui commencent déjà à battre la compétition de 2022.

Dans ce contexte, Mario Andretti, qui fut champion du monde de Formule 1 en 1978, a évoqué le nouveau duo Mercedes : après le départ de Valtteri Bottas, Hamilton sera accompagné du jeune pilote George Russell.

À cet égard, Andretti a déclaré: «Je suis sûr que d’une manière ou d’une autre, Mercedes favorisera toujours Lewis (et à juste titre). Mais en même temps, je suis sûr que George aura le même matériel avec lequel travailler et sera capable d’exceller.»

«J’ai été impressionné par sa performance et il a montré qu’il pouvait être un futur champion», a-t-il ensuite averti à propos de Russell.

Il a ajouté : «Il a déjà été vu à Bahreïn, et même avec Williams à Spa. La pluie est toujours égale et là, il a souligné ses capacités en tant que grand pilote qu’il est. Comment il fera l’année prochaine avec Lewis est à deviner.

Bien sûr, Hamilton est la grande star de l’équipe et de toute la compétition. Le Britannique compte sept championnats du monde et veut continuer à en ajouter pour élargir son histoire et être seul vainqueur.

Cependant, Russell signifie du sang neuf pour l’équipe allemande et se battra pour être le protagoniste.