Incroyable : Riqui Puig égale un record de David Beckham

En 2021, Lionel Messi surprend la planète football en quittant Barcelone pour le PSG. Le transfert s’est déroulé à coût zéro après que la star argentine ait vu la fin de son contrat avec les Catalans.

Une situation que les responsables blaugrana ont tenté d’éviter un an plus tôt. Ce mercredi, El Mundo a révélé les prétendues négociations entre Messi et Barcelone pour prolonger le lien et les exigences extravagantes de l’international argentin. Pour renouveler, Messi aura demandé une loge privée au Camp Nou pour sa famille et pour celle de Luis Suárez (il était à l’Atlético Madrid entre-temps).

Un vol privé vers l’Argentine pendant la saison de Noël; une prime à la signature de 10 millions d’euros; le remboursement du salaire qui a été coupé pendant la pandémie de Covid-19, avec un intérêt de trois pour cent. Enfin la Star argentine aurait demandé une clause libératoire symbolique de 10 mille euros pour quitter le club quand il a compris qu’il était temps.

Le quotidien espagnol explique que Josep María Bartomeu a accepté toutes les conditions, à l’exception de la nouvelle clause libératoire (celle inscrite au contrat était de 700 millions d’euros) et a tenté de renégocier le mode de paiement des primes à la signature. Des obstacles qui ont fait échouer la négociation et conduit au départ de Messi l’année suivante.