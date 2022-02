Incroyable ! Piqué a été accusé de cette signature de Barcelone parce qu’il jouait à sa place

C’est une bonne nouvelle. Après la brillante victoire en Liga Santander (4-2) face à l’Atlético de Madrid, l’effectif du FC Barcelone s’est entraîné ce lundi à la Ciudad Deportiva Joan Gamper, avec la nouvelle recrue du défenseur Eric García, qui a commencé à travailler avec le groupe.

L’arrière central catalan, qui a été blessé au biceps fémoral de sa jambe droite contre Grenade et qui devait être absent pendant environ cinq semaines, fait maintenant face à la dernière ligne droite de sa convalescence.

C’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, car l’équipe manque de joueurs à l’arrière, puisque Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont également blessés.

Ainsi, l’entraîneur continue de récupérer des troupes un mois après ce match face à Majorque lors duquel il a dû parier sur des joueurs de la filiale dès le départ.

Barcelone regarde déjà le derby contre l’Espanyol

Xavi a mené ce matin une séance de récupération avec tous les disponibles où, comme il est de coutume le lendemain du match, les titulaires se sont exercés à une intensité moindre que le reste de leurs coéquipiers.

Le Barça va maintenant profiter d’une journée de repos et retournera au travail mercredi prochain pour commencer à préparer, dans les installations de Sant Joan Despí, le derby de championnat de dimanche prochain contre le RCD Espanyol .

En plus des pertes susmentionnées d’Umtiti et Lenglet, Xavi ne pourra pas compter sur Dani Alves dans le derby pour cause de suspension ou Ansu Fati ou Alejandro Baldé pour cause de blessure. Sergi Roberto et Memphis Depay ne sont pas exclus pour le lendemain.