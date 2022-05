Incroyable : Patrick Vieira donne un coup de pied sec à un supporter d’Everton (vidéo)

Il serait difficile de comprendre que le footballeur «condamné» à quitter Manchester City en raison de l’arrivée imminente d’ Erling Haaland dans l’équipe coûte plus cher que Haaland lui -même.

Oui, selon ESPN, Gabriel Jesús, le principal candidat à quitter l’équipe de Guardiola, était évalué ni plus ni moins que le chiffre de 65 millions d’euros, plus que ce que les Citizens paieront au Borussia Dortmund pour l’attaquant norvégien.

C’est un problème puisque l’Arsenal FC veut signer le Brésilien mais considère ce prix à payer «prohibitif», d’autant plus que l’attaquant met fin à son contrat avec City en 2023, très proche de la date actuelle.

Dans ces cas, le club propriétaire laisse partir le joueur pour un montant inférieur. Cependant, la politique de la Ville en matière de vente est similaire à celle de la signature. Gabriel Jesús est arrivé en 2016 en provenance de Palmeiras pour 33 millions d’euros et, depuis, a marqué 95 buts.

Guardiola l’avait bien fait comprendre en laissant Ferran Torres partir au FC Barcelone : «Il faut payer le prix parce que, quand on s’intéresse à un joueur, ils nous demandent beaucoup d’argent».

L’agent de Jesús a reconnu qu’il y avait déjà eu des contacts avec l’Arsenal FC mais ils ne sont pas la seule équipe intéressée par lui. «Nous avons parlé avec Arsenal de Gabriel Jesus. Nous aimons le projet, c’est une possibilité dont nous discutons.»

De plus, si les Gunners ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, l’option pourrait disparaître complètement. Le départ de Jesús s’ajouterait à celui de Gundogan et aussi à celui possible de Raheem Sterling, autre victime de l’arrivée de Haaland.

Guardiola, comme toujours, soutient le Brésilien : «Je veux vous dire quelque chose, Gabriel est notre joueur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c’est un joueur de Manchester City. Et il n’a pas besoin de faire une performance comme aujourd’hui pour savoir exactement ce qu’il peut faire», a-t-il déclaré après une victoire 5-1 sur Watford avec 4 buts de Jesus.

«Gabriel est l’un des meilleurs. Mais tous les joueurs sont heureux ici quand ils jouent tout le temps. Peut-être qu’à la fin de la saison, il dira : ‘Je ne veux pas signer le contrat.’