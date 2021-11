Incroyable, Neymar aperçu à une soirée dansante après sa blessure

Alors que les fans s’inquiètent pour lui, Neymar a été aperçu à une fête après sa grave blessure à la cheville.

Neymar Jr. a dû quitter le terrain sur une civière lors du match de ce week-end contre Saint-Étienne. L’attaquant du PSG a subi une grave blessure à la cheville qui l’éloignera du terrain pour le reste de l’année. Ce qu’il lui en coûte de plus pour dire au revoir à 2021.

Après le match, le Brésilien a rencontré son compatriote, le chanteur Jottape. Une soirée qui a sûrement duré jusqu’au petit matin , puisque l’artiste a partagé plusieurs clichés sur son compte Instagram vers 6h30 du matin.

Ensemble, ils ont passé une nuit de musique, de chicha et de poker , l’un des passe-temps préférés du footballeur : «il est de retour à 100%, tu es un ami léger», a écrit Jottape dans ses Story pour accompagner deux photos avec Neymar.

Cette fête met une nouvelle fois l’assaillant dans l’œil du cyclone. Et c’est que sa renommée de «noctambule et de fête» l’a accompagné tout au long de sa carrière. Neymar lui-même a avoué plus d’une fois que c’est quelque chose qu’il ne quittera jamais : «La fête est une occasion de se détendre, de profiter. C’est quelque chose que je n’abandonnerai jamais», a-t-il récemment commenté.