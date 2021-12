Incroyable ! Neymar a choisi le meilleur footballeur avec qui il a joué

Kortney Hause, défenseur d’Aston Villa, a fait une sortie de piste et a brisé la clôture métallique de l’école, même si heureusement tous les mineurs étaient en classe.

Le footballeur d’Aston Villa Kortney Hause a écrasé sa nouvelle Lamborghini Urus à 200 000 € dans une clôture de pépinière, à quelques mètres de la porte d’entrée.

Les événements se sont produits mercredi dernier quelques heures avant que son équipe ne dispute un match de Premier League contre Manchester City.

Le défenseur, qui a disputé quatre matches de championnat cette saison, a dû assister à la défaite serrée de son équipe sur le banc de Villa Park.

«C’était une chance incroyable qu’ils n’aient tué personne. Tout le monde tremble à cause de ce qui a pu se passer. Quand j’ai vu les restes, j’ai pensé qu’il devait y avoir des corps», a avoué l’un des parents témoins de l’accident qui a eu lieu ensuite aux écoles Pioneer et Wisdom de Birmingham, dédiées à la foi islamique et accueillant les enfants âgés de 1 à 5 ans.

Et il suffit de voir les images du coup d’État pour voir le malheur que cela a pu causer, car la clôture a été détruite et la voiture mise complètement dans l’enceinte de l’école.

Heureusement, il n’y a eu que des dégâts matériels à déplorer, notamment au véhicule, qui nécessitera un bon investissement pour réparer la partie avant.

Certains témoins ont contacté la police et le footballeur a attendu avec un ami qu’ils arrivent : «Cela aurait pu être bien pire car l’accident s’est produit près de la porte d’entrée, où il peut y avoir beaucoup de circulation. Quand c’est arrivé, tous les enfants étaient à l’école pour l’heure de la prière, donc personne n’était trop près du site du crash», a déclaré un autre témoin à la presse britannique.

«À un autre moment de la journée, n’importe qui aurait pu mourir. Ma fille et des centaines d’enfants se tiennent au coin devant les grilles avant et après l’école.

Hause a fait la une des journaux en début de saison grâce à son but contre Manchester United, alors qu’il avait auparavant été le protagoniste de la presse du cœur pour sa vie amoureuse.

Le joueur de 26 ans sortait avec Paige Bannister pendant des années, mais la relation a pris fin après qu’il a été révélé qu’il le trompait avec son collègue footballeur Wilfried Zaha, avec qui il a maintenant un fils.