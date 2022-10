Incroyable : Messi félicite Lautaro Martinez pour sa prestation contre le Barça

Auteur d’un but et d’une prestation étincelante, Lautaro Martinez n’a pas caché sa joie d’avoir réussi au Camp Nou. Sur ses réseaux sociaux le joueur s’est réjoui et a reçu les félicitations de Lionel Messi.

Chaque footballeur rêve d’une nuit comme celle que Lautaro Martínez a passée au Camp Nou. L’Argentin a confirmé qu’il est prêt à relever de plus grands défis dans sa carrière. Sa performance contre Barcelone est l’une de celles qui pourraient représenter un saut définitif dans sa carrière.

Car Lautaro a eu 25 ans en août dernier et affronte sa cinquième saison avec l’Inter, où il est arrivé du Racing en échange de 25 millions d’euros. Après une première année d’adaptation en Serie A, à seulement 21 ans, où il a marqué moins de buts, depuis sa deuxième saison, il a toujours réalisé un bon score.

Pour cette raison, avant le match de Barcelone en Ligue des champions, on s’inquiétait de sa sécheresse puisqu’il n’avait plus marqué depuis le mois d’août. Lautaro ne pouvait pas choisir un meilleur jour pour l’achever.

Son match au Camp Nou est celui dont on se souviendra toujours. Il a marqué, aidé et offert un récit de ce qui est demandé à un attaquant, tenir le ballon, rendre folle la défense du Barça et prendre toujours les meilleures décisions avec le ballon.

Le lendemain, les médias italiens célèbrent le retour d’El Toro et l’un des journaux les plus importants, comme La Gazzetta dello Sport, décrit ainsi sa performance :

«Lautaro est un champion. Désormais, la saison de Martinez, et peut-être sa carrière, a atteint un niveau supérieur». En Argentine, ils célèbrent également que leur 9 lors de la Coupe du monde Qatar 2022 a retrouvé son meilleur niveau.

Après la publication de Lautaro Martinez, Leo Messi n’a pas caché son envie de le féliciter. Le joueur du PSG a donné un «like». Messi s’en fichait que ce soit contre Barcelone, son ancienne équipe qui est à deux doigts d’être éliminée en phase de poules de la Ligue des champions sauf miracle.