Incroyable ! Kun Aguero a choisi le meilleur footballeur de tous les temps

Au début de cette saison, Gavi a été invité à mentionner ses légendes préférées par position dans la section MY TOP 4 des médias officiels du FC Barcelone. Et l’une des décisions qui a le plus attiré l’attention est venue depuis qu’il a sélectionné son gardien de but historique préféré.

Au lieu d’aller avec Iker Casillas, Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer, le jeune de 17 ans, qui a déjà fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole, a décidé de rester avec un gardien qui a laissé une marque éternelle sur l’entité blaugrana.

«En tant que gardien de but, j’ai choisi (Víctor) Valdés parce qu’il était très bon avec ses pieds et qu’il a marqué une époque au Barça. C’est pourquoi j’ai choisi Valdés», a déclaré l’équipe de jeunes culé, dans des propos recueillis (2021) sur la chaîne YouTube du FC Barcelone.

Bien qu’il soit encore très jeune, Gavi a grandi au cours de la meilleure étape de toute l’histoire du Barça. Et il y avait Víctor Valdés défendant le but de Barcelone.

Le gardien espagnol a joué un rôle clé dans la conquête de six ligues, trois UEFA Champions League et le premier sextet de toute l’histoire du jeu. Au-delà de toute opinion ou contestation, son héritage au plus haut niveau est incontestable.

Víctor Valdés a été le gardien de but avec le moins de buts dans la Ligue espagnole pendant 5 saisons tout au long de sa carrière. Personne n’a dépassé cette marque jusqu’à présent.

Víctor Valdés est le gardien de but avec le plus de matchs (535) joués dans toute l’histoire du FC Barcelone. Il est devenu une idole du club de ses amours.