Incroyable : il a demandé à signer Darwin Nunez et Liverpool l’a emmené

«Je ne veux pas être cruel, mais United aurait pu écrire un livre sur la façon de ne pas effectuer de transferts ces dernières saisons. Signer des joueurs simplement parce que vous ne voulez pas qu’ils aillent chez un rival? Vérifiez et vérifiez encore. Cristiano a a fait son travail assez bien, mais le signer parce qu’il aurait pu aller à City ? C’est un désastre», déclare sans ambages Robbie Fowler, légende du Liverpool FC, à propos de son rival classique et de la dure réalité qui l’entoure

Et c’est que Manchester United doit créer une équipe compétitive pour remporter à nouveau la Premier League, mais aucun joueur ne veut signer pour eux.

Le dernier cas et qui a mis en colère le nouvel entraîneur Erik ten Hag est l’uruguayen Darwin Nunez. Qu’est-il arrivé? Il se trouve que Ten Hag avait expressément demandé au conseil d’administration de United de signer l’ancien joueur de Benfica mais il s’est retrouvé à Liverpool, bien au contraire. ceci est déjà décrit comme la première colère du manager néerlandais contre le club.

«Nous devons accepter qu’ils ont maintenant six ans d’avance sur nous», avait déclaré l’ancien entraîneur de United, l’Autrichien Ralf Rangnick, à propos de son rival classique.

Et il y a un peu de cela, puisqu’il sera très dur pour les Diables Rouges de signer, non pas à cause de problèmes économiques, mais à cause du peu d’intérêt qu’ils suscitent.

Avec une longue liste de joueurs déjà sortis qui comprend Edinson Cavani, Paul Pogba et Jesse Lingard, le club a besoin de renforts de qualité, notamment en attaque, mais il ne séduit personne.

Darwin, de possible signature à rival direct

«Je suis très heureux et ravi d’être ici. C’est un club énorme. J’ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans de nombreux matchs de Ligue des champions, et c’est mon style de jeu. C’est un très grand club et j’espère. Je peux donner tout ce que j’ai. pour aider l’équipe. Je veux gagner beaucoup de trophées à Liverpool», a déclaré Darwin Nunez, sorti de Peñarol et qui a explosé à Benfica entre 2020 et 2022.

En guise de consolation pour United, il n’en reste pas moins que ils n’étaient pas les seuls à ne pas savoir comment le signer, puisque le FC Barcelone l’a exclu en 2020 pour seulement 8 millions d’euros pour «avoir joué pour Almería».