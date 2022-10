Incroyable : Erling Haaland exclu de la Premier League ? Voici la raison !

L’Argentine a été pointé du doigt par un entrepreneur qui a affirmé avoir perdu plus de 100 000 pesos parce qu’il n’aurait pas respecté l’accord.

Lire aussi : Georgina Rodriguez laisse éclater la vérité : «Je le jure de tout mon cœur. Cristiano Ronaldo me…»

Lire aussi : Georgina Rodriguez lâche la vérité : «Je n’ai pas peur de le répéter. Quand j’étais petit, je…»

Wanda Nara ne gagne pas pour les problèmes. L’Argentine fait l’actualité jour après jour à cause de la séparation d’avec Mauro Icardi qu’elle a confirmé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, à cause de ses démêlés et accusations avec une ancienne employée de maison ou encore à cause des rumeurs qui la lient à l’artiste L-Gante.

Mais si tout cela ne suffisait pas, elle est maintenant accusée d’un crime. Une entrepreneuse nommée Johanna Kevorkian est apparue sur Mitre Live et, dans un dialogue avec Juan Etchegoyen, a défendu la perte économique qu’elle a subie lorsque Wanda n’a pas respecté un prétendu accord.

Le deal dont elle parlait était simple : elle envoyait des produits à Nara et elle en faisait la promotion sur les réseaux sociaux. «J’ai arrangé un échange avec son environnement, nous lui avons donné les produits et il ne nous a jamais tagué ni téléchargé quoi que ce soit», a-t-il déclaré.

Selon sa version, à la demande de sa fille, elle s’est rendue à un événement de célébrités argentines dans un centre commercial et là «j’ai rencontré les gens qui l’accompagnaient et nous avons parlé pour le faire».

«Ils m’ont dit qu’il y avait la possibilité de nous étiqueter, alors j’ai commencé à monter une grosse commande, j’ai perdu plus de 100 000 pesos», ce qui au taux de change actuel en euros serait d’environ 700 euros.

Wanda n’a pas voulu garder le silence face à cette accusation et a explosé à travers ses Instagram Stories : «Ces attisés m’ont un peu fatigué. Quand je fais des actions publicitaires, on signe toujours un contrat. Et le paiement se fait en blanc et avec une facture !

Lorsque cela n’existe pas et qu’ils décident de m’envoyer des choses, je n’ai rien à voir avec la publicité d’un produit qui n’est pas prévu. Je n’ai aucune idée de qui ou d’où ils disent qu’ils me donnent des choses», a déclaré le chercheur de ‘Qui est le masque ?’

Réconciliation avec Mauro Icardi ?

Comme il l’a fait il y a des mois lorsque son mariage s’est rompu et que Wanda a posé avec sa main sans l’alliance, Mauro Icardi a mis de côté son travail pour tenter de faire revenir sa femme sur sa décision.

Nara a parlé de séparation sur les réseaux sociaux et l’attaquant, malgré le fait que sur Instagram il a essayé de montrer la normalité et a dédié un autre message à sa femme, s’est rendu en Argentine pour essayer d’arranger les choses.

L’Argentin n’a pas été appelé pour le match de Galatasaray contre Adana Demirspor car il aurait fait un voyage éclair dans son pays pour une éventuelle réconciliation.