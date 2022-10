Incroyable : Erling Haaland établit un nouveau record en Angleterre

La remise du Ballon d’Or se rapproche à grands pas. Si le trophée de cette année est promis à Karim Benzema, lundi 17 octobre, le podium de l’année pourrait offrir une ou deux surprises.

Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, tout en étant meilleur buteur de la Liga et de la coupe d’Europe, Karim Benzema va logiquement recevoir le Ballon d’Or 2022 lundi 17 octobre, au Théâtre du Châtelet, en plein centre de Paris. «KB9» va succéder au recordman de Ballon d’Or Lionel Messi, qui ne fait même pas partie des 30 nommés cette année décidés par France Football.

Qui complétera le podium du Ballon d’Or ?

Sadio Mané, champion d’Afrique avec le Sénégal, est en balance avec son ex-compère de Liverpool Mohamed Salah, élu meilleur joueur de Premier League. Kylian Mbappé et Kevin De Bruyne restent à l’affût, tandis que Robert Lewandowski va de nouveau se contenter de l’étrange trophée du meilleur buteur (renommé Trophée Gerd Müller), basé sur les simples statistiques.

Vinicius 3e ?

Un «aperçu» des résultats du vote – probablement un fake (comme il y en a chaque année) – a circulé sur les réseaux sociaux. Si Mané y figure comme le dauphin de Benzema, c’est Vinicius, un autre joueur du Real Madrid, l’unique buteur de la finale de la C1, qui est le 3e de ce classement. Salah finit au pied du podium et Mbappé se retrouve en 6e position, quand Cristiano Ronaldo se contente d’une (flatteuse) 12e place, juste derrière Erling Haaland.

Selon ce document (où Lewandowski est d’ailleurs mal orthographié), on retrouve 4 joueurs du Real Madrid dans le top 10, puisque Luka Modric est 8e et Thibaut Courtois 10e. Un véritable plébiscite pour les champions d’Espagne et d’Europe, qui ont pourtant remporté la Ligue des champions au terme d’un parcours rocambolesque, avec des qualifications miraculeuses à chaque tour. Plus que deux semaines à attendre avant de découvrir tous les résultats.