Incroyable, Cristiano Ronaldo va gagner 6,5 euros par seconde

Les doutes sont passés. Cristiano Ronaldo, 37 ans, est officiellement joueur d’Al Nassr, d’Arabie Saoudite, avec un contrat jusqu’en 2025 avec une rémunération assez importante.

Il touchera 200 millions d’euros par saison comme salaire. Cette valeur est estimée à 132 043 215 000 F CFA par an avec droits d’image et accords commerciaux, dans le cadre du contrat le plus précieux de l’histoire du sport mondial.

Il va lever, au total, 500 millions d’euros en deux ans et demi, soit un peu moins que le total que Messi a reçu de Barcelone mais pour un contrat de quatre ans, entre 2017 et 2021. Le journal Sport a calculé combien CR7 gagnera par seconde, minute, heure, jour, semaine et par mois.

Par an : 200 millions d’euros

Par mois : 16,67 millions d’euros

Par semaine : 3 888 millions d’euros

Par jour : 555 555 K€

Par heure : 23 150 K€

Par minute : 386 euros

Par seconde : 6,5 euros