Incroyable ! Chicharito a choisi ses 9 favoris de tous les temps

Interrogés par les joueurs de sa génération sur leur avant-centre préféré, la plupart mentionnent immédiatement Ronaldo Nazário.

Et bien qu’il ressente sûrement aussi de l’admiration pour la légende brésilienne, Lautaro Martínez a confirmé à différents moments de sa carrière qu’il avait encore plus de fascination pour un autre 9 historique.

Premièrement, dans la dynamique Ping Pong (2017) dans laquelle il a joué avec Pasión Fútbol, il a été directement interrogé par sa plus grande idole du football et sa réponse a été concrète : «Radamel Falcao».

Plus tard, lorsque dans une interview (2018) pour El Clarín, ils lui ont demandé de choisir entre Falcao, Luis Suárez et Mauro Icardi, il a ajouté : «J’ai toujours dit que Falcao est un joueur que je regarde depuis que je suis enfant. De par ses caractéristiques et sa façon de jouer, je me sens identifié».

Puis dans un dialogue (2019) organisé avec l’émission 90 Minutes de Fox Sports, a déclaré que le meilleur buteur de l’équipe nationale de Colombie était le joueur qui avait allumé la télévision pour regarder le football :

«Falcao a toujours été mon miroir, il était un joueur que j’aimais et que j’ai toujours regardé comme un garçon. Je n’aime pas regarder des matchs à la télévision, mais quand Falcao jouait avec River, je le suivais toujours. Il a tout suivi, car c’est un grand joueur. Je me sens reflété dans diverses caractéristiques, dans la tête et dans la façon dont il se déplace dans la zone».

Et plus tard dans une conférence (2019) avec Sebastián Domínguez sur Monday Night Football sur ESPN, El Toro a confirmé ses sentiments à propos de Falcao : «J’ai toujours regardé Falcao pour jouer à River et puis je l’aimais pour ses mouvements. Je me suis vu reflété dans quelques-uns de ses mouvements. Dans la région, je me trouve un peu similaire. J’ai remarqué beaucoup de choses chez lui».

Il a été champion d’Argentine, du Portugal, d’Espagne et de France. Il est le meilleur buteur historique de son équipe nationale. Il est le meilleur buteur de tous les temps en UEFA Europa League.

Il a été choisi comme le meilleur 9 du monde dans le FIFA / FIFPro World 11 avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. A 35 ans, il continue de concourir dans l’élite. Et il a réussi à marquer plus de 300 buts officiels.

De plus, c’est un professionnel exemplaire et un vrai gentleman du football. Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreuses raisons d’admirer Falcao. Et tous les mots de Lautaro en sont une claire confirmation.

Lautaro Martínez a marqué 17 buts en 33 matchs avec l’équipe nationale argentine. Répondre à toutes les opportunités que vous recevez à l’international.

Lautaro Martínez a été champion de Serie A avec l’Internazionale, champion de la Copa América avec l’équipe nationale argentine et nominé pour le Ballon d’Or au niveau individuel.