Incroyable ! C’est la villa de 1750 euros la nuit de Georgina Rodríguez et ses enfants

Le mannequin et les enfants qu’elle a avec Cristiano Ronaldo profitent du pôle Nord depuis quelques jours dans un plan très Noël.

Ces derniers jours, Georgina Rodríguez a vécu «un voyage de rêve», de petites vacances en Laponie sans son partenaire Cristiano Ronaldo mais avec les quatre enfants qu’ils ont eus jusqu’à présent.

Le mannequin, enceinte de jumeaux, a montré sur son profil Instagram quelques images de sa visite au pôle Nord, de son voyage en avion à l’aéroport de Rovaniemi au refuge idyllique qu’elle a choisi dans les spectaculaires forêts enneigées de la Laponie.

Rodríguez a toujours voulu que ses enfants soient aussi heureux que possible, et quoi de mieux que d’anticiper Noël en visitant l’endroit le plus Noël au monde, la maison du Père Noël.

Celui de Jaca a montré comment ils ont monté en traîneau, comment ils ont nourri les rennes, à quoi ressemblent les forêts du lieu et quelques détails de la cabane chaleureuse et confortable dans laquelle ils se sont reposés.

Il n’y a eu que quelques photographies, mais à partir du portail Jaleos, ils ont localisé l’endroit où Georgina, Cristiano Junior, Alana Martina, Eva et Mateo ont séjourné et bien sûr, il ne convient pas à tous les budgets.

La maison que la famille de Cristiano Ronaldo a choisi de passer ces jours- ci est l’ une des villas Levi Spirit, un complexe exclusif et luxueux composé de neuf cabines situées le long de la rivière Ounasjoki, dans le nord de la Finlande.

Celle de Georgina et ses petits a 256 mètres carrés répartis sur deux étages et peut accueillir jusqu’à dix personnes grâce à ses quatre chambres avec salle de bain et une plus grande pour un couple.

De plus, il dispose d’un salon avec cheminée, d’une cuisine, d’un sauna, d’un jacuzzi, d’une grande terrasse avec planchers chauffants et d’un petit débarras avec tout ce dont vous avez besoin pour profiter de journées idylliques de jeux dans la neige.

Les hauts plafonds, le bois partout où l’on regarde, et les gigantesques fenêtres à travers lesquelles filtrent la lumière et le blanc de la neige, confèrent à ce lieu exclusif un air chaleureux et de Noël que les clients apprécient sans aucun doute.

Et pour se concentrer précisément à passer le meilleur moment possible, ils n’ont même pas à se soucier de cuisiner, puisqu’ils ont le service d’un chef qui arrangera tout à leur goût.

Le prix d’un endroit comme celui-ci, selon le média précité, est de 1750 euros la nuit, un chiffre important que Georgina et les siens peuvent se permettre.

Ainsi, ils profitent d’un voyage qu’ils n’auraient probablement pas pu faire l’année prochaine en raison de la naissance des jumeaux que le mannequin et Cristiano attendent déjà à bras ouverts.