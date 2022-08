Incroyable : ce mannequin utilise un préservatif pour (…)

Invitée de l’émission «Allô Caviars», diffusée sur Life TV ce vendredi, Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, est revenue demander pardon à Carmen Sama, la veuve de son défunt fils Houon Ange Didier.

En effet, dans la soirée de ce vendredi 05 août 2022, Tina Glamour a été invitée pour son deuxième passage par la coach Hamond Chic sur Life TV.

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, s’excuse auprès de Carmen Sama pour ses propos déplacés lors de son dernier passage dans l’émission «Allô Caviars».

«J’étais stupide à la première émission par ce que je prends des médicaments pour les nerfs, et je devais prendre le médicament au coucher, mais je l’ai pris à 18 h pour venir à une émission de 21 h.

Raison pour laquelle j’étais assez lourde, bizarre. Et je présente mes excuses à Carmen Sama, Rafna me manque, Carmen me manque.», a-t-elle déclaré.