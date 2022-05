Incroyable, Benzema égale un record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions

Grâce à son but marqué ce mercredi 4 mai 2022 contre Manchester City, Karim Benzema devient le premier joueur avec Cristiano Ronaldo à avoir marqué 10 buts pour le Real Madrid lors des phases à élimination directe de LDC.

Karim Benzema construit une sublime histoire dans sa carrière sportive avec le maillot du Real Madrid. Après avoir fait figure face au PSG et à Chelsea avec ses triplés respectivement en 8e et 4e de finale, l’ancien lyonnais n’a pas échoué au match aller face à Manchester United dans le résultat négatif (4-3) des “Merengues” il y a une semaine. au stade Etihad où il a réussi à marquer un doublé.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Karim Benzema a marqué un énième retour à la Maison Blanche au stade Santiago Bernabéu en battant les hommes de Pep Guardiola sur le score de (3-1) et en remportant la série avec un total de (6-5).

Après des buts de Mahrez (73 min) et le doublé de Rodrygo (90 min et 90+2 min) qui ont forcé la prolongation. Benzema est devenu la carte gagnante du Real Madrid en créant un penalty et en inscrivant le but gagnant (94 min).

Avec ce but, Karim Benzema a marqué son 10e but en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison, et avec cet exploit, il égale Cristiano Ronaldo qui l’a réalisé lors de la campagne 2016/17.