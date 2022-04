Incompréhensible : personne ne veut de lui et Barcelone a renouvelé son contrat

Le cycle de Paul Pogba à Manchester United s’est terminé de la pire des manières. Le milieu de terrain français, qui a coûté 107 millions d’euros, termine et dit au revoir au club de la manière la plus triste.

Dans le classique contre Liverpool, Pogba s’est blessé à la minute 9 et Ralf Rangnick a confirmé qu’il ne rejouerait pas dans la saison et puisqu’il ne renouvellera pas son contrat, sa période dans le club anglais se termine.

Les plus intéressés à avoir Pogba sont la Juventus et le Paris Saint Germain, qui tenteront de convaincre le Français avec des contrats spectaculaires : il gagne actuellement 23 millions d’euros par saison et est l’un des mieux payés de la Premier League

A l’époque, Rangnick était également franc avec le Français : «Il faut que les joueurs aient envie de jouer et de rester dans un grand club comme Manchester United. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United à moyen ou long terme terme, ils ne le font pas, je pense qu’il est logique de le convaincre de changer d’avis.»

Le milieu de terrain manquera le reste de la saison et ne jouera pas les matchs décisifs avant la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Cependant, maintenant Pogba a donné la note parce qu’il a décidé de quitter le club et le groupe WhatsApp du campus. Toute l’équipe première était dans un groupe de discussion et le Français est parti sans préavis et en raison de sa blessure musculaire, il ne rejouera pas non plus, donc son départ finit par être plus que triste.

«Je veux gagner des titres, jouer pour quelque chose et cette année et ces dernières années, nous n’avons pas gagné de titre. C’est triste. La saison n’est pas encore terminée, mais presque parce que nous n’avons plus de titres en jeu.

«Je dois être honnête, je ne suis pas satisfait des cinq dernières saisons, je ne le suis vraiment pas. Cette année est déjà morte, nous ne gagnerons plus rien. Je veux gagner des trophées, que ce soit avec United ou avec une autre équipe», Pogba a avoué il y a quelques semaines et a été condamné.