Inattendu : Messi et Suarez pourraient rejouer ensemble dans 2 ans

A la veille du match contre le Club de Bruges, pour la Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a appelé tout le monde à se faire vacciner contre le Covid-19.

«Faites confiance aux médecins et aux scientifiques. S’ils croient que c’est la meilleure façon de protéger la population, alors nous devons le faire. Je l’ai fait et ma famille aussi. En Angleterre, ils continuent à mourir à cause de cela. Il faut aller de l’avant, être prudent, porter des masques et se faire vacciner pour notre bien et pour le bien de la société», s’est défendu le sélectionneur espagnol en conférence de presse.