Impôt minimum des multinationales : les eurodéputés veulent contourner le veto hongrois

Kingsley Coman évolue au Bayern Munich depuis 2015. Il a connu Pep Guardiola et a d’ailleurs raconté une anecdote incroyable sur le technicien catalan.

D’origine guadeloupéenne, Coman intègre dans sa jeunesse le Paris Saint-Germain. Il essaye d’obtenir son premier contrat professionnel avec la Juventus en 2014. Il y reste le temps d’une saison avant d’être prêté au Bayern Munich en 2015, ce dernier finissant par l’acheter en 2017.

Sous les couleurs du géant bavarois, l’international tricolore compte 232 matchs pour 49 buts. Il remporte d’ailleurs avec le Bayern la Ligue des champions en 2020 en inscrivant en finale le but de la victoire (0-1) contre son club formateur.

Par ailleurs, passé par le Bayern Munich entre 2013-2016, Pep Guardiola a eut Kingsley Coman sous ses ordres. Et l’ailier français s’est rappelé d’une anecdote incroyable sur l’ancien entraîneur du Barça :

«C’était à un match où Guardiola nous expliquait sa tactique et il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi. Il faisait en sorte de créer des espaces pour qu’on ait des un contre un. Et ensuite quand on a la balle, il veut qu’on aille provoquer un maximum quand on voit l’espace et que si on perd la balle, on presse mais qu’on aille provoquer. Et voilà, ça m’a choqué parce que toute ma vie, j’ai été habitué à entendre le contraire», a-t-il déclaré lors d’un entretien relayé par CARRÉ.

Âgé aujourd’hui de 26ans, Coman compte 36 sélections et a marqué 5 buts avec l’équipe de France. Il prend part notamment à l’Euro 2016 en France dont il dispute la finale contre le Portugal. Non retenu pour la Coupe du monde 2018, il est toutefois régulièrement appelé depuis en sélection.