Impossible ! Loco Abreu a choisi le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Sebastián Abreu fait partie des figures qui, depuis longtemps, ont confirmé sa position dans le débat qui suscite le plus de remous dans le monde du football : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Et la réalité est qu’il n’a rien souffert pour répondre.

Dans un test partagé sur la chaîne Pasión Libertadores, El Loco, qui a été champion de la Copa América et demi-finaliste de la Coupe du monde avec l’équipe nationale d’Uruguay, a clairement indiqué qu’il faisait partie de ceux qui pensent que le plus grand des toute l’ère est le nouveau 30 du Paris Saint-Germain.

«Messi ou Cristiano Ronaldo ? Messi. Celui-là est facile. Il n’y a pas beaucoup de complication», a répondu la légende uruguayenne, dans des propos qu’il a publiés dans la section Ping-pong de PasiónTV sur la chaîne YouTube PasiónLibertadores

Après une carrière de 26 saisons, passant par 31 clubs et étant dans 11 pays différents, Abreu a vu du football. Et pour lui, dans l’éternelle dispute entre Messi et Cristiano, il n’y a pas de débat. Il comprend que le nombre de facettes maîtrisées par le génie argentin le met simplement sur un autre cran.

Lionel Messi est le joueur sud-américain avec le plus de buts (80) au niveau national dans l’histoire. Cette année, il a laissé derrière lui la marque que Pelé (77) a obtenue avec le Brésil.

Sebastián Abreu a participé à deux Coupes du monde et trois Coupes de l’Amérique avec l’équipe nationale d’Uruguay. Il a été considéré pendant plus d’une décennie au niveau international.