Impossible, Barça ne peut pas signer Haaland : voici la raison

Selon Sport, Xavi a déjà défini la demi-douzaine de joueurs qu’il considère comme intouchables et fondamentaux dans le projet qu’il a à reconstruire le club.

Selon le journal catalan, il y a six athlètes que le nouvel entraîneur ne veut pas du tout voir transférés : le gardien Ter Stegen, le défenseur Ronald Araújo, les milieux de terrain Nico González, Gavi et Pedri et même l’attaquant Ansu Fati.

Ces dernières semaines, le gardien allemand a été, comme le milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong, pointé du doigt sur un éventuel départ du Camp Nou, chose qui n’arrivera pas. Xavi garde une confiance totale dans le gardien de but et il possédera le but la saison prochaine.